Snow Manの宮舘涼太とTravis Japanの松倉海斗が、4月17日に発売される日本の伝統文化及び最新芸能を世界に届ける英文月刊誌（日本語訳付）『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.16の表紙を飾る。 【写真】宮舘涼太と松倉海斗の密着度高めな“神ビジュ”表紙／『ターミネーターと恋しちゃったら』指ハート仲良しカット 雑誌公式Xでふたり揃った表紙や各々のソロカットが公開された。 ■カラーサングラ