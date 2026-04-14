オキサイド [東証Ｇ] が4月14日昼(12:10)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比2.9倍の6.7億円に急拡大し、27年2月期も前期比16.9％増の7.8億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比33.4％増の9.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の18.0％→21.7％に上昇した。 株探ニュース