ユーピーアール [東証Ｓ] が4月14日昼(12:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の8億円に急拡大し、通期計画の10.4億円に対する進捗率は77.3％に達し、5年平均の54.7％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比42.5％減の2.3億円に落ち込む計算になる。