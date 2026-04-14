エディア [東証Ｓ] が4月14日昼(12:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比75.5％増の4億1600万円に拡大し、27年2月期も前期比29.8％増の5億4000万円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当も前期比4円増の17円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.7％減の7500万円