本日4月14日（火）24時24分放送の日本テレビ系 新音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送のゲストは、国内外で圧倒的な支持を集めるソロアーティスト、アイナ・ジ・エンド！楽曲に込めた思いや制作の背景に迫るスタジオトークと、特別なライブステージをお届け。当記事では収録の模様と、放送の見どころを紹介する。◆国内外を席巻する唯一無二の歌声――アイナ・ジ・エン