12日、広島市内の交差点で姉妹をはねた車が、直前に別の車や道路標識にもぶつかっていたことが分かりました。この事故は、12日、広島市安佐南区の信号のない交差点で、軽自動車が、横断歩道を渡っていた高校生と中学生の姉妹をはねたものです。はねられた姉妹は、姉が一時重体となるなど、大けがをしました。この事故の直前、軽自動車が約350メートル離れた場所で、別の車や道路標識にもぶつかっていたことがわかりました。