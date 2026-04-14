京都府南丹市で見つかった子どもとみられる遺体について、警察はさきほど行方不明になった男児が着用していた服装と同様のトレーナーを着ていたと発表しました。 警察によりますと、遺体の性別は不明で、行方不明になった男児が着用していた服と同様の「84」というロゴが書かれた灰色のトレーナーを着ていたと発表しました。 警察によりますと4月13日午後5時前、男子児童を捜索中の警察官が山林で