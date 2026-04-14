浦和が14日、さいたま市内での練習を公開し、大卒新人FW肥田野蓮治（22）が今季目標を2桁得点に上方修正した。明治安田J1百年構想リーグ10試合を終えてチーム最多4得点をマーク。開幕前は5得点をターゲットにしていたが、この日の練習後に新たに設定した目標に言及し「2桁っす」と言い切った。自身の好調ぶりとは対照的に、チームは2つのPK戦負けを含む5連敗中で、東地区で10チーム中6位に低迷する。肥田野は「まだ複数得点