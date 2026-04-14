モデルでフルート奏者のCocomi（24）が14日までに自身のインスタグラムを更新。母・工藤静香の誕生日を祝い、秘蔵ショットを公開した。この日、56歳の誕生日を迎えた工藤を、Cocomiは「今日はギャルの誕生日です！！いつもてんちー」と祝福。幼少期の自身と工藤の写真を添え「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と説明した。Cocomiは俳優の木村拓哉と工藤の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01