阪神・立石正広内野手が、14日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦で「5番・左翼」で先発する。立石は3月25日の同オリックス戦で左手首を負傷。後に「左手首関節炎」と発表され、リハビリを続けていた。この日の試合が、その復帰戦となる。以下は阪神のスタメン1（中）岡城2（右）福島3（三）佐野4（捕）梅野5（左）立石6（二）谷端7（遊）ディベイニー8（一）戸井9（指）ラグズデール先発ラグズ