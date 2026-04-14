俳優の本田翼（33）が無防備な写真の数々を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】本田翼の自宅や無防備ショット（複数カット）Instagramでは、「足したり引いたり。インテリアは無限に楽しいですよね #myroom」と、広々としたリビングやゲーミングチェア、モニターが置かれた一室など、自宅の様子を紹介してきた本田。また、体のラインや美脚が際立つコーディネートを披露すると、「最高の美ボディー！」「国宝級