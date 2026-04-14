＜14日（火）の天気＞日本の南に前線が停滞し、前線上には西から低気圧が進む見込みです。九州は午前中から本降りの雨になっているところがあります。午後は中国・四国でも雨が降り、雨脚の強まるところがありそうです。夜は近畿でも雨が降り出す予想です。晴れ間のある東日本でも夕方から雲が多くなり、山沿いや内陸を中心ににわか雨の可能性があります。大きな崩れにはなりませんが、洗濯物は早めに取り込んだ方がよさそうです。