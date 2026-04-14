8月22日、一番くじに待望の「ドラゴンボールGT」が登場。最高のラインナップに、ファンから歓喜の声が上がっています!一番くじ「ドラゴンボールGT」今回の一番くじでは、スーパーサイヤ人4の悟空やベジータ、そして最強の敵である人造人間スーパー17号のMASTERLISEフィギュアなど全9等級が登場。さらに、「ドラゴンボールGT THE GIGANT NAME」がラストワン賞に登場します。原作から飛び出してきたかのようなカッコいいビジュアルに