手元のお金を減らさず、安全に運用したい。そんな時によく選ばれるのが、「個人向け国債」です。一方、「オルカン」は良好なリターン実績を持ち、投資初心者から上級者まで圧倒的な支持を集める人気の投資信託です。では、それぞれの商品を100万円で運用した場合、受け取れる利子や運用益はどのくらいになるのでしょうか。本稿では、2026年4月募集分の個人向け国債の金利と、オルカンの過去の運用実績を踏まえ、受け取れる利子や運