男女関係の疑問を心理学や行動科学の知見から解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、恋愛や結婚において重要視されがちな「男性の年収」について考えます。女性が結婚相手に求める年収の目安はどの程度なのか。公的調査や統計データをもとに、経済力がパートナー選びに与える影響や、その数字の背景にある心理について解説しま