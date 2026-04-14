低価格・無人運営の“コンビニジム"として急成長を遂げたchocoZAP。国内での1,800店舗以上の展開と黒字化を経て、いよいよ海外展開を本格化させている。すでに香港での成功モデルを確立し、次の一手としてシンガポール進出を発表。日本発のビジネスモデルは、海外でも通用するのか。立ち上げの背景から今後の戦略まで、海外事業部責任者の仲村氏 に詳しく話を伺った。○「徹底したコスト対策」と「ターゲット設計」で急速に成長―