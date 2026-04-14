adieuが、2026年4月22日にリリースするEP『adieu5』より、新曲「ブルーアワー」のMVを本日20時にプレミア公開することをアナウンスした。MVの監督は、『adieu 5』のアートワークも手掛けている小林光大が担当している。夜明け前のブルーアワーにたたずむadieuの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから物語が動き出す。海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿は、どこか現実離れした幸福感に満ち、青く染まったスタジオでのバンド