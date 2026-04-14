FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルが、初のソロ楽曲リリースとなるデジタルシングル「メガフォン」を本日リリースした。FRUITS ZIPPERの最年少メンバーとして活躍する傍ら、4月7日にはZepp DiverCity(TOKYO)にて初のソロワンマンライブ＜Noel Hayase 1st solo Live “Head above Clouds”＞を開催し、満員のオーディエンスを魅了した早瀬。普段からDTMを使用した「歌ってみた」や、ギターでの弾き語り動画をSNSに投稿している。こうした活