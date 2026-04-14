有村架純、黒木華、南沙良が初共演する天野千尋監督最新作『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、初の母親役を繊細かつ力強く演じる有村を捉えた新場面写真4点が解禁された。【写真】有村架純、母の優しい眼差しも映画『マジカル・シークレット・ツアー』場面写真本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。二児の母、大学の研究者、