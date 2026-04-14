4月10〜12日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、初週金土日動員231万8000人、興収35億200万円をあげ、ぶっちぎりの初登場首位に輝いた。この数字は、過去シリーズのオープニング興収の新記録であり、シリーズ4作続けての100億円突破も確実と言えるような絶好のスタートを切った。【写真で見る】4月10〜12日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は