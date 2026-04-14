大滝詠一が、6月10日のライブBlu-ray『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』と、『鈴木茂☆大滝詠一を唄う vol.9 〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』のリリースを記念して、東京・名古屋・大阪の映画館にて上映イベントを開催することを発表した。上映日は6月1日と6月2日の2日間。さらにスペシャルフッテージとして、福生45スタジオで収録された幻のスタジオ