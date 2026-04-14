相葉雅紀が4月17日スタートの考察バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』初回2時間スペシャル（日本テレビ系／毎週金曜19時）の再現ドラマに出演することが決定した。【写真】二宮和也＆千鳥ノブの考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』メインビジュアル本番組は千鳥ノブが金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく番組。出演する俳優