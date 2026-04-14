愛知県の大村知事は、水不足が続いていた豊川用水について、15日から節水率をさらに緩和すると発表しました。 東三河地域に水を送る豊川用水の水源のひとつ、宇連ダムの貯水率は14日の午前11時時点で56.1％まで回復しています。 こうした状況について、大村知事は「奇跡的だ」と述べ、先週引き下げた節水率をさらに緩和すると明らかにしました。 節水率は15日午前9時から農業・工業用水が40％から20％に、水道用