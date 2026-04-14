佐藤二朗と橋本愛がダブル主演を務める『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第1話が14日の今夜放送される。【写真】第1話のゲストは竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKE本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う考察ミステリードラマ。夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションで事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）の活躍を描き