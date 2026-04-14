日向坂46が、2026年5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」のジャケットアートワークを公開した。アートディレクションを手掛けたのは高木公美子（ONPHA）で、今作のジャケットアートワークのテーマは、「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」とのこと。前作「クリフハンガー」のアートワークでは暗闇から光へと辿りついたメンバー。そして、先日解禁された最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照ら