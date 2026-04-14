タレントのホラン千秋(37)が10日、自身のインスタグラムに長文を掲載し、「初恋の人」に会ったことを報告した。 【写真】「キャ～」という声が聞こえてきそう！再会2ショに大興奮のホラン千秋 「先日、私が宝塚を愛するきっかけとなった初恋の人に会うことができました」とコメント。元宝塚の礼真琴との2ショットを掲載した。 「美しさと厳しさと弛まぬ鍛錬の先にある、『宝塚』という極上のエンタメに触れた2025年