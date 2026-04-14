論争やスキャンダルも多かった。特に2017年、義務警察として服務中だったT.O.Pの大麻吸引、2019年にV.Iが中心となった「バーニングサン事件」はグループのイメージに大きな打撃を与え、存続の危機に追い込んだ。2019年のV.I脱退に続き、2022年にはT.O.Pが契約終了とともに「チームに迷惑をかけたくない」として脱退した。しかし2024年、G-DRAGONが3枚目のソロアルバム『Übermensch』で復帰し、「3人組BIGBANG」活動の号砲を打