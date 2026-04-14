「オオオオオオオオ〜」12日（現地時間）午後10時40分、米ロサンゼルス（LA）インディオの砂漠にある野外ステージ。宇宙が爆発する映像と赤い光の強烈な照明の中、旗を振るダンサーたちが登場した。続いてBIGBANG（ビッグバン）の楽曲『BANG BANG BANG』の導入部が流れると、歓声が響き渡った。旗とダンサーのジャケットには、5人のメンバーを象徴する『MADE』アルバム（2016年発売）のシンボルが描かれていた。続いて3人のBIGBANG