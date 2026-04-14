七葉が運営する、抹茶・日本茶をテーマとするグローバルカフェブランド「nana’s green tea」nana’s green teaから、初夏のシーズンメニューとして「honey & lemon」をテーマにしたパフェとドリンクが販売されます☆ nana’s green tea「honey & lemon」はちみつレモンのレアチーズパフェ／フローズンはちみつレモネード 販売期間：2026年4月21日（火） 〜6月25日（木）※なくなり次第終了テイクアウト：