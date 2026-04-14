神奈川・厚木市にあるサウナ店で火災が発生、混乱する様子をカメラが捉えていた。隣接する店も被害を受け、店主は間一髪で爆発を免れたという。個室サウナ店が爆発…隣の店も被害神奈川・厚木市で11日、撮影されたのは、火災報知機とサイレンが鳴り響く現場。救急車や消防車が次々と駆け付けている。この日、個室サウナ店を火元とした火事が起きていた。爆発を伴い、隣の店の天井も崩れめちゃくちゃになっているのも確認できる。隣