俳優・小栗旬（43）の妻でモデルの山田優（41）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。手料理の様子やプライベートショットを多数公開した。【動画・写真】「こんな大人になりたい」シックなキッチンで“春の手料理”を披露する山田優※7枚目投稿では「最近のものやちょっと前のものを！」とコメントし、複数の動画や写真をアップ。撮影のオフショットや私生活の一コマが収められている。中でも注目を集めたのが、シ