今年1月、香港の中心部にある両替店の前で、日本人男性がおよそ5100万円の日本円を奪われた事件。強盗を共謀した罪で起訴された実行役の山口将人被告と下村桂吾被告らの裁判が、このあと現地の裁判所で開かれます。また、事件に関連したとみられ、窃盗共謀の罪で起訴された別の日本人の男の裁判も先ほど行われました。