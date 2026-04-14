メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がホームでのニューヨーク・メッツ戦に先発出場しました。3試合連続の先頭打者ホームランなるか。日本時間の12日に今シーズン第4号ホームラン。そして13日は最優秀投手賞にあたる、サイ・ヤング賞を2度獲得したデグロム投手から第5号を放った大谷選手。2試合連続の先頭打者ホームランと波に乗っていますが、14日の第1打席。抜けた変化球が大谷選手の背中を直撃し、デ