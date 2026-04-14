5人組ダンスボーカルユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが４月１３日、自身のインスタグラムを更新。大型バイクとのショットを公開しました。 【写真を見る】【 M!LK・佐野勇斗 】 「大型とろかな。。」バイクとのショットにファン反響「かわいいしかっこいい！」「バイク似合うな〜」佐野勇斗さんは「大型とろかな。。」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、ガレージ風の室内でバイクにまたがる佐野さんの姿。黒