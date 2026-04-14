千葉県市川市で産業廃棄物などのゴミが燃える火事が発生しています。警察などによりますと、14日午前11時前、市川市堀之内で「ゴミが燃えている」「延焼が拡大していて近くの建物に燃え移りそう」と119番通報がありました。現場には産業廃棄物などが置かれていて、カーペットなどのゴミが燃えているということです。現時点でけが人や逃げ遅れた人はいないということですが、鎮火までは時間を要するとみられています。