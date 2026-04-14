１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて１４００円超上昇した。午前の終値は１３４６円２５銭高の５万７８４９円０２銭だった。前日の米株式市場では、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が続いていると伝わり、緊張緩和への期待から主な株価指数がそろって上昇した。この流れを受けた東京市場でも、日経平均への影響度が大きい半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がっている。市場で