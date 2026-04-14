電気工事会社から銅線ケーブルを盗んだ疑いで男2人が逮捕された。松本広幸容疑者（61）ら2人は2026年1月、茨城県古河市で、電気工事会社のトラックの荷台から銅線ケーブル約200キロ、15万円相当を盗んだ疑いが持たれている。警察によると、松本容疑者らは夜間に車で現場に向かい、顔が特定されないように目出し帽をかぶって犯行に及んでいたということだ。盗まれた銅線ケーブルにはGPS機器が取り付けられていて、栃木市内の金属買