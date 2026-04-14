音楽劇「TARKIE」が8月22日に東京・有楽町よみうりホールで幕を開ける。日本のレビュー草創期に松竹少女歌劇団のスターとして活躍したのが“タアキイ”こと水の江瀧子。そのライバルだった笠置シヅ子や戦後の日本を「リンゴの唄」で明るく照らした並木路子ら、戦前戦後のスターたちの人生をダンスと歌で描く。さくらは並木路子を演じる。「並木路子さんは私のイメージでは暗い戦後日本に現れたスター。戦後のつらい環境、そして並