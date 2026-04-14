犬に与えてはいけない『危険なおもちゃ』５選 皆さんは愛犬にどのようなおもちゃを与えていますか。ここでは、犬に与えると事故に繋がる恐れのある与えてはいけないおもちゃの特徴をまとめました。下記に当てはまるおもちゃは、なるべく与えることを控え、もしも与える場合は必ず監視してください。 1.口にすっぽり収まるサイズ感 犬の口にすっぽり収まるサイズのおもちゃは、トラブルを招く危険があります。なぜなら