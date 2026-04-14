【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】売れ筋は“オープンイヤー型”と“ノイズキャンセリング機能付き”の2強。特に、2026年4月から自転車の青切符制度が施行され、“オープンイヤー型”により注目が集まることが予想されている。＊＊＊＜教えてくれた人＞ビックカメラ池袋本店オーディオコーナー担当大谷凌河さん2024年入社。「音楽は特にアニソンとロックが好きなジャンルです。イヤホンも音楽に合わせていろい