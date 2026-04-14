藤井 風が日本時間4月12日（現地時間4月11日）、音楽フェスティバル『Coachella Valley Music & Arts Festival』（以下、『コーチェラ』）に出演した。 （関連：【写真】藤井 風、初出場の『コーチェラ』で圧巻のパフォーマンス！） 『コーチェラ』はカリフォルニア州インディオで開催されているアメリカ最大級の野外音楽フェスティバル。今年もヘッドライナーのサブリナ・カーペン