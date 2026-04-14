消防職員が、日頃の任務の中で感じた課題や提案などを紹介する「意見発表会」が10日、五島市で開かれました。 県内の消防本部や消防局の代表ら10人が参加した意見発表会では、日頃の業務で感じている課題や提案を発表しました。 最優秀賞に輝いたのは、長崎市消防局の芝尾 侑佑さん。 防災を呼びかける文書に、多言語に対応した2次元コードを添付する必要性を訴えました。 （長崎市消防局 芝尾 侑佑さん