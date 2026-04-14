家庭でいらなくなった食器などを回収し、買い取り業者を通して得た収益を奥能登の子どもたちの教育に役立ててもらう取り組みです。食品スーパー・「マルエー」と子どもたちを支援する金沢市の団体「トム・アンド・リサ」は、2025年9月以降、マルエー店舗で家庭で不要になった食器や台所用品の寄付を募ってきました。その一環として買い取り業者を通じて得た収益金の一部を「石川能登こどもえがおプロジェクト」として図書の寄付を