俳優の志尊淳さんは4月12日、自身のInstagramを更新。さまざまな格好いい姿を披露しました。【写真】志尊淳のイケメンショット「志尊くんの笑顔可愛い」志尊さんは「『10回切って倒れない木はない』第1話ご覧頂きありがとうございました」とつづり、17枚の写真を載せています。タキシード姿やラフな洋服など、多くのファッションを披露。主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）のオフショットのようで、魅力あ