おやつカンパニーは、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるおさかなのスナック菓子「素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連」のパッケージデザインを、4月から順次リニューアルする。魚のお菓子であることをより分かりやすく伝えるため、海の中で群れで泳いでいる様子の「いわし」のイラストを採用。パステル調の明るく柔らかな色合いに映える、かわいい「いわし」のイラストが目を引くデザインに刷新した。誰もが