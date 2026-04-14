左から：「AW−12DPB6」「AW−10DPB6」東芝ライフスタイルは、全自動洗濯機「ZABOON（ザブーン）」の新製品として、衣類が出し入れしやすい「ロー＆ビッグ投入口」を採用した「AW−12DPB6」「AW−10DPB6」を6月、「AW−9DPB6」「AW−8DPB6」を7月から発売する。今回、12／10kgタイプ（同社2025年機種AW−12DPB5／10DPB5／10DHB5）において好評を得ている「ロー＆ビッグ投入口」を9／8kgタイプにも採用。投入口を広く、槽の底を浅く