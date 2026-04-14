矢野経済研究所は、国内のクリーニング関連市場を調査し、現況や販路別等の動向を明らかにした。その結果、2025年の国内クリーニング関連市場規模は前年比99.6％の2799億7000万円と微減傾向で着地した。なかでもコインランドリー需要は堅調だった。2025年の国内クリーニング関連市場（一般家庭向けのクリーニング店、コインランドリー、無店舗・宅配型のクリーニング店の合算値）は事業者売上高ベースで、前年比99.6％の2799億7000