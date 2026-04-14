コープデリ生活協同組合連合会（以下、コープデリ連合会）は、昨今の物価高騰によって家計への負担が増す中、組合員のくらしをより強力にサポートするため、4月20日から、グループ会社・コープデリフーズ製造の手巻きおにぎりやおにぎりセットなど11品目（小型店（ミニコープ）など一部の店舗では値下げ対象の一部商品の取り扱いがない場合がある）を最大60円値下げし、会員5生協（コープみらい・いばらきコープ・とちぎコープ・コ