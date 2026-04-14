大規模な災害が発生した際の初動対応などを確認するため、熊本県が職員の参集訓練を行いました。 訓練は県の職員約3700人が対象で、事前には知らせずに行いました。 今回は、「県内で午前6時に最大震度7を観測する地震が発生した」という想定で実施しました。 記者「職員は表情を引き締めて、続々と県庁に入っていきます」 熊本県の木村敬知事も20分後には災害対策本部に入り、被害状況の報告を受けていました。 県職員の4割