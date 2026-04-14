「45g クリスプ ビーフコンソメ味」カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、肉のうま味をアップさせた「クリスプ ビーフコンソメ味」を4月20日からリニューアル発売する。カルビーは、成型ポテトチップス市場の活性化を狙いとして、2016年8月に筒包装形態の「ポテトチップスクリ